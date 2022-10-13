Над Тернопольщиной ПВО сбила ряд ракет, жертв и попаданий нет
13 октября около четырех часов дня ПВО сбила российские ракеты над Тернопольщиной
Об этом сообщает во время брифинга глава Тернопольской ОВА Владимир Труш .
"Закончилась воздушная тревога, во время которой тернополяне и жители области слышали часть взрывов. Это работает наше ПВО, которое добросовестно выполняет свою работу и над Тернопольской области сбит ряд ракет. Ни одна ракета не попала в цель, ПВО сработало на отлично", - сказал Труш.
Сообщается, что жертв нет, разрушения пока не установлены.
Также глава региона подчеркнул не снимать и не вышить в интернете материалы, связанные с "прилетами" и работой ПВО.
"Сегодня было чрезвычайно много пролетов над Тернопольской областью. Вы слышали и могли наблюдать пролетающие рэкеты, а также как работают наши Вооруженные силы. Поэтому обращаюсь ко всем минимум излагайте средства массовой информации о том, где сработала ПВО и как. Потому что уже есть факты, во время этой же воздушной тревоги, где уже выставили видео, как прилетает ракета, где работает ПВО. Не совершайте этого, эти действия наказываются уголовным кодексом", - добавил Труш.
Тревога в Тернопольской области началась в 15:40 и закончилась в 16:51.
- Также сегодня ПВО сработало и на Буковине.
- Во Львовской области в четверг, 13 октября, российские оккупанты повторно попали в один из военных объектов, в результате чего уничтожено военное имущество.
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