Над Тернопольщиной ПВО сбила ряд ракет, жертв и попаданий нет

Об этом сообщает во время брифинга глава Тернопольской ОВА Владимир Труш .

"Закончилась воздушная тревога, во время которой тернополяне и жители области слышали часть взрывов. Это работает наше ПВО, которое добросовестно выполняет свою работу и над Тернопольской области сбит ряд ракет. Ни одна ракета не попала в цель, ПВО сработало на отлично", - сказал Труш.

Сообщается, что жертв нет, разрушения пока не установлены.

Также глава региона подчеркнул не снимать и не вышить в интернете материалы, связанные с "прилетами" и работой ПВО.

"Сегодня было чрезвычайно много пролетов над Тернопольской областью. Вы слышали и могли наблюдать пролетающие рэкеты, а также как работают наши Вооруженные силы. Поэтому обращаюсь ко всем минимум излагайте средства массовой информации о том, где сработала ПВО и как. Потому что уже есть факты, во время этой же воздушной тревоги, где уже выставили видео, как прилетает ракета, где работает ПВО. Не совершайте этого, эти действия наказываются уголовным кодексом", - добавил Труш.

Тревога в Тернопольской области началась в 15:40 и закончилась в 16:51.