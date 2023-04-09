Над Сумщиной зенитчики сбили российский БПЛА
В воскресенье 9 апреля защитники-зенитчики сбили над Сумской областью вражеский беспилотник, предварительно это был БПЛА типа "Zala 421-16е"
Об этом проинформировали в ОК "Север".
"Силы обороны Северщины уничтожили вражеский БПЛА. В воскресенье 9 апреля бойцы-зенитчики сбили над Сумщиной российский БПЛА, предварительно типа Zala 421-16е", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, также ВСУ сбили 2 БПЛА типа "Supercam", 6 БПЛА типа "Орлан-10" и 6 БПЛА типа "Zala"
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