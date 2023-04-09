Над Сумщиной зенитчики сбили российский БПЛА

Об этом проинформировали в ОК "Север".

"Силы обороны Северщины уничтожили вражеский БПЛА. В воскресенье 9 апреля бойцы-зенитчики сбили над Сумщиной российский БПЛА, предварительно типа Zala 421-16е", - отметили в пресс-службе.