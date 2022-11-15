Над Сумщиной ПВО сбила вражескую ракету
Во вторник, 15 ноября, в Сумской области украинская ПВО сбила ракету оккупантов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Ракета была сбита над Роменским районом Сумской области. Живицкий отметил, что существует риск повторных пусков. поэтому следует оставаться в укрытиях.
- 15 ноября в Киеве зафиксированы взрывы, предварительно есть попадание в 2 жилых дома, несколько ракет сбила ПВО.
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