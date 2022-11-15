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Над Сумщиной ПВО сбила вражескую ракету

15 ноября, 2022 вторник
16:06
война с Россией

Во вторник, 15 ноября, в Сумской области украинская ПВО сбила ракету оккупантов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Ракета была сбита над Роменским районом Сумской области. Живицкий отметил, что существует риск повторных пусков. поэтому следует оставаться в укрытиях.

  • 15 ноября в Киеве зафиксированы взрывы, предварительно есть попадание в 2 жилых дома, несколько ракет сбила ПВО.

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