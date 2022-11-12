Над разминированием Херсона работают 10 групп взрывотехников
В деоккупированном Херсоне сейчас работают около 200 полицейских и 10 групп взрывотехников
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Он отметил, что в настоящее время в Херсоне работают около 200 полицейских, а вокруг города выставлены блокпосты. Правоохранители фиксируют военные преступления, совершенные оккупантами.
Также из-за угрозы массового заминирования на освобожденной территории работают 10 групп взрывотехников. Они обнаруживают и обезвреживают взрывоопасные предметы. Во время разминирования одного из админзданий Херсона один из саперов-полицейских получил ранения.
"Просим местных жителей соблюдать определенные правила, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если обнаружили таковой, обязательно сообщите об этом правоохранителям", - отметили в Нацполиции.
Также там призвали граждан, ранее выехавших из Херсона, не возвращаться до тех пор, пока не закончат проводить стабилизационные мероприятия.
- 12 ноября советник Херсонского городского головы Роман Головня сообщил , что в городе пока не хватает продуктов и лекарств, однако гуманитарка уже идет.
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