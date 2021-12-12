Над прифронтовыми районами Украины пролетел самолет-разведчик из Британии

Борт проследовал вдоль временно оккупированных Россией Крыма и части территорий Донбасса, рассказывает Лига.net.



По данным сервиса Flight Radar 24, американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE 11 взлетел в Великобритании, долетел в Украину, возле Первомайска, Харьковской области, повернул на юг, а возле Токмака, Запорожской области, - на запад.



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"Над Одесчиной самолет развернулся и стал возвращаться тем же маршрутом, вероятно обратно в Британию", - отмечает издание.