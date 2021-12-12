Над прифронтовыми районами Украины пролетел самолет-разведчик из Британии
В небе над Украиной в субботу, 11 декабря 2021 года, летал самолет-разведчик армии США
Борт проследовал вдоль временно оккупированных Россией Крыма и части территорий Донбасса, рассказывает Лига.net.
По данным сервиса Flight Radar 24, американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE 11 взлетел в Великобритании, долетел в Украину, возле Первомайска, Харьковской области, повернул на юг, а возле Токмака, Запорожской области, - на запад.
Читайте также: Байден - Путину: Россия будет платить "ужасную цену"
"Над Одесчиной самолет развернулся и стал возвращаться тем же маршрутом, вероятно обратно в Британию", - отмечает издание.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.68
- Актуальное
- Важное