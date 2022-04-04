Над пограничными отрядами Черниговщины снова подняли украинские флаги, - Госпогранслужба

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.



"40-й день героического противостояния Украинского народа, - написал Дейнеко. - В Чернигове вместе с побратимами, Секретарем СНБО Алексеем Даниловым и Главой Черниговской ВЦА Вячеславом Чаусом подняли сине-желтое знамя над управлением пограничного отряда".



Глава Госпогранслужбы рассказал, что вражеские обстрелы серьезно повредили инфраструктуру отряда.



"Мы все восстановим, как и восстановим вместе с Сил обороны страны контроль над участками государственной границы", – сказал Дейнеко.



Он уточнил, что государственные флаги уже замелькали в пограничных подразделениях "Днепровское", с которого началось вторжение на Черниговщине, "Добрянка" и "Гремяч".



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