Над пограничными отрядами Черниговщины снова подняли украинские флаги, - Госпогранслужба
Пограничные подразделения Черниговщины вернулись в места постоянной дислокации после временной оккупации войсками РФ
Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.
"40-й день героического противостояния Украинского народа, - написал Дейнеко. - В Чернигове вместе с побратимами, Секретарем СНБО Алексеем Даниловым и Главой Черниговской ВЦА Вячеславом Чаусом подняли сине-желтое знамя над управлением пограничного отряда".
Глава Госпогранслужбы рассказал, что вражеские обстрелы серьезно повредили инфраструктуру отряда.
"Мы все восстановим, как и восстановим вместе с Сил обороны страны контроль над участками государственной границы", – сказал Дейнеко.
Он уточнил, что государственные флаги уже замелькали в пограничных подразделениях "Днепровское", с которого началось вторжение на Черниговщине, "Добрянка" и "Гремяч".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное