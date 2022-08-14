Над Одессой сбит вражеский разведывательный беспилотник
Днем 13 августа над Одессой украинские силы сбили вражеский российский беспилотник
Об этом сообщает ОК "Юг".
За сутки, 13 августа, российский враг нанес пять авиационных ударов по украинским позициям на линии столкновения. Обошлось без потерь.
"Ситуация в операционной зоне южнобузского направления остается сложной, но контролируемой. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу, предпочитая дистанционные формы противодействия - ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары. Отчаянная попытка силами двух десантно-штурмовых отделений провести успеха на малая", - пишет "Юг".
Днем 13 августа россияне продолжили разведку в Одесской области. Кроме агентурных сетей, враг также использует беспилотники.
"Один из таких был уничтожен силами украинского ПВО при попытке разведки линии побережья с моря. Точным выстрелом "Орлан-10" был из летательного аппарата модифицирован в подводный", - говорится в отчете.
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