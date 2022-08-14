Об этом сообщает ОК "Юг".

За сутки, 13 августа, российский враг нанес пять авиационных ударов по украинским позициям на линии столкновения. Обошлось без потерь.

"Ситуация в операционной зоне южнобузского направления остается сложной, но контролируемой. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу, предпочитая дистанционные формы противодействия - ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары. Отчаянная попытка силами двух десантно-штурмовых отделений провести успеха на малая", - пишет "Юг".

Днем 13 августа россияне продолжили разведку в Одесской области. Кроме агентурных сетей, враг также использует беспилотники.

"Один из таких был уничтожен силами украинского ПВО при попытке разведки линии побережья с моря. Точным выстрелом "Орлан-10" был из летательного аппарата модифицирован в подводный", - говорится в отчете.

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