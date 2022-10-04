За открытие квантовой информации: объявили лауреатов Нобелевской премии по физике
Над Одессой сбили дрон-камикадзе, пытавшегося атаковать город
Во вторник, 4 октября, силы противовоздушной обороны сбили дрон-камикадзе, пытавшегося атаковать Одессу
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа "Shahed-136". Силами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+9°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.16
Покупка 40.16Продажа 41.17
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 40.06
- Актуальное
- Важное
2022, вторник
4 октября
13:00
Лаборатория биомедицинской инженерии "Остеоника" - первая в Украине лаборатория, специализирующаяся на проектировании индивидуальных ортопедических имплантатов
12:29
"Миссис Крым-2022" оштрафовали на 40 тысяч рублей за исполнение украинской песни "Червона калина"
12:26
МВФ на этой неделе может предоставить Украине еще $1,3 млрд экстренного финансирования, – Reuters
12:20
"Власть" на временно оккупированных территориях Украины задним числом "нарисовала" наблюдателей на псевдореферендумах
11:59
Во временно оккупированном Энергодаре у оккупантов "под носом" расклеили две тысячи проукраинских открыток, - городской голова
11:53
Эксклюзив
Враг усиливает приоритетные направления вагнеровцев, чеченцев и спецназовцев, - боец ВСУ Федоренко
11:40
Украина обсуждает с США поставки ракет, которые будут бить еще дальше, чем HIMARS, - Маркарова
11:35
Эксклюзив
"Я не волонтер, я – украинец": вся страна должна быть мобилизована в разных форматах, - юморист Роман Гапачило
11:19
Разоблачал позиции россиян у еще оккупированных Ирпене и Буче: экс-министр культуры Нищук рассказал о своей работе на фронте
10:37
"Для всех изменоискателей": Потап, который 7 месяцев войны был в Испании, показал контракт о вступлении в терроборону
09:47
Эксклюзив
Пост Илона Маска говорит о полном провале внешней информационной политики Украины, - Княжицкий