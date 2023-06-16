Россияне атаковали Одесскую и Николаевскую область "шахедами". Сработало ПВО

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

"Пока "шахеды" наблюдаются в Одесской и Николаевской областях! Работает противовоздушная оборона!", - говорится в сообщении.

В Николаевской области воздушную тревогу объявили в 23:23. В Одесской области сирены прозвучали в 00:04.

В 1:10 объявили отбой воздушной тревоги в Николаевской области.