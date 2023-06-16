Россияне атаковали Одесскую и Николаевскую область "шахедами". Сработало ПВО
В ночь с 15 на 16 июня российские террористы атакуют южные регионы Украины беспилотниками
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"Пока "шахеды" наблюдаются в Одесской и Николаевской областях! Работает противовоздушная оборона!", - говорится в сообщении.
В Николаевской области воздушную тревогу объявили в 23:23. В Одесской области сирены прозвучали в 00:04.
В 1:10 объявили отбой воздушной тревоги в Николаевской области.
- За прошедшие сутки россияне 40 раз обстреляли Херсонщину. Кроме того, в Херсоне враг атаковал лодку с волонтерами. В результате этого ранения получили 2 спасателя.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное