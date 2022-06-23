Над Одесчиной ПВО сбила две российские ракеты, - ОК "Юг"
23 июня над Одесчиной сбили две российские крылатые ракеты, летевшие от моря в сторону Украины
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг", информирует "Суспильное".
Ракеты были сбиты во время воздушной тревоги, которую в Одесской области объявили в 12:02. Взрывы в Одессе были слышны в 12:04.
- Также сегодня, 23 июня, около 11:10 сильные взрывы были слышны в Николаеве, объявлена угроза артиллерийского обстрела.
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