Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .

По официальной информации оперативного командования "Юг" враг в ночь на 18 июня атаковал Одесчину крылатыми ракетами.

Две ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны.

17 июня над Запорожской областью украинская противовоздушная оборона обезвредила российскую ракету .

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