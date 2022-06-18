Над Одесчиной ПВО сбила две российские крылатые ракеты
18 июня подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты, которыми оккупанты атаковали Одесскую область из оккупированного Крыма
Об этом сообщает Одесский городской совет в telegram .
По официальной информации оперативного командования "Юг" враг в ночь на 18 июня атаковал Одесчину крылатыми ракетами.
Две ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны.
- 17 июня над Запорожской областью украинская противовоздушная оборона обезвредила российскую ракету .
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