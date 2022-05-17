Над Николаевщиной ВСУ сбили крылатую ракету, запущенную в направлении западных областей Украины
Подразделения командования воздушных сил ВСУ сбили российскую ракету, выпущенную из Каспийского направления в сторону западных областей
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Как передает командование, ночью 17 мая подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбило российскую ракету в небе над Николаевской областью.
Ракета была выпущена стратегическим бомбардировщиком, атаковавшим Украину с Каспийского направления.
Сообщается, что враждебная цель двигалась в направлении западных областей Украины.
- Вчера 16 мая подразделения воздушного командования "Юг" сбили крылатую ракету, которую оккупанты выпустили в сторону Одессы.
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