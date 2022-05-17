Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Как передает командование, ночью 17 мая подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбило российскую ракету в небе над Николаевской областью.

Ракета была выпущена стратегическим бомбардировщиком, атаковавшим Украину с Каспийского направления.

Сообщается, что враждебная цель двигалась в направлении западных областей Украины.

Вчера 16 мая подразделения воздушного командования "Юг" сбили крылатую ракету, которую оккупанты выпустили в сторону Одессы.

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