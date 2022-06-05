Об этом информируют в Фейсбуке Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины .

"Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты. Это уже не первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов", - говорится в сообщении.



Также в пресс-службе добавляют, что 4 июня Военно-Морские силы уничтожили 4 крылатые ракеты российских захватчиков, выпущенных по Украине.