Над Николаевщиной ВМС уничтожили две российские ракеты
Экипажи двух украинских военных кораблей ВМС Сбили две вражеские ракеты над Николаевской областью
Об этом информируют в Фейсбуке Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины .
"Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты. Это уже не первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавляют, что 4 июня Военно-Морские силы уничтожили 4 крылатые ракеты российских захватчиков, выпущенных по Украине.
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