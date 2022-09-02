Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"2 сентября, около 09:00 в небе над Николаевщиной зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ликвидирован российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро", – говорится в сообщении.

Военные добавляют, что рашисты почти каждый день пытаются проводить воздушную разведку юга страны, активно используя для этого беспилотники оперативно-тактического уровня разных модификаций. Так, на ликвидированном дроне была камера с 12 объективами, предназначенными для создания планов местности.

По информации портала "Милитарный", такой российский засекреченный беспилотник неофициально называют "картографом". Его иногда путают с другим российским беспилотником, "Орлан-10". Внешне БПЛА действительно схожи, но имеют и ряд отличий. Картограф, в частности, имеет камеру с 12 объективами и усовершенствованную систему защиты от помех каналам навигации. Отдельные его составляющие, в том числе оптико-электронная система, изготовлены российской компанией, которая находится под санкциями США и работает совместно с заводом изготовителем БПЛА "Орлан". Эта модель беспилотника использует не министерство обороны России, а вероятно, Федеральная служба безопасности РФ.

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