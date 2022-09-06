Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

"5 сентября, около 19.00 часов, в небе над Николаевщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две управляемые авиационные ракеты", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 сентября кафиры попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар. Также кафиры обстреляли окрестности Кривого Рога.

В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.

В течение суток Россия более 40 раз обстреливала Сумщину: 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия.

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