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Над Николаевщиной украинские силы ПВО сбили две российские ракеты

6 сентября, 2022 вторник
01:37
война с Россией

В небе над Николаевской областью ПВО сбила две управляемые авиационные ракеты

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

"5 сентября, около 19.00 часов, в небе над Николаевщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две управляемые авиационные ракеты", - говорится в сообщении.

  • Напомним, вечером 5 сентября кафиры попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар. Также кафиры обстреляли окрестности Кривого Рога.
  • В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.
  • В течение суток Россия более 40 раз обстреливала Сумщину: 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия.

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Николаевщина
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