Над Николаевщиной сбили 9 иранских дронов Shahed-136

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

"Утром, 12 октября, над Николаевской областью, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136", - говорится в сообщении.

В ночь с 11 на 12 октября в Николаеве прогремели взрывы .

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