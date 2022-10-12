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Над Николаевщиной сбили 9 иранских дронов Shahed-136

12 октября, 2022 среда
09:19
война с Россией

12 октября украинская ПВО сбила девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над Николаевщиной

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

"Утром, 12 октября, над Николаевской областью, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136", - говорится в сообщении.

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Россия
военные силы Украины
Николаевщина
Военные новости
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