Над Николаевщиной ПВО сбила вражескую ракету, - Ким
Российскую ракету сбили в небе над поселком Домановка Вознесенского района Николаевской области
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"ПВО сбила вражескую ракету над Домановкой", - говорится в сообщении.
Виталий Ким не сообщил детали.
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