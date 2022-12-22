Над Николаевщиной ночью силы ПВО сбили российскую ракету Х-59, выпущенную из Черного моря
В ночь на 22 декабря над Николаевской областью противовоздушная оборона сбила управляемую авиационную ракету Х-59МК2 армии РФ, выпущенную из Черного моря
Об этом информирует в фейсбуке воздушное командование "Юг" .
"Ночью, 22 декабря, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" обнаружена и сбита управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59МК2", - пишет прессслужба.
Сообщается, что вражеская ракета была выпущена из российского многофункционального истребителя Су-35 с Черного моря.
Также в ночь на 22 декабря войска РФ в очередной раз атаковали Очаковскую общину. В 00:57 ракетными обстрелами повреждены жилые дома.
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21 декабря российские оккупанты также били по городу Очаков Николаевской области. В результате пострадали местные жители, в том числе и 10-летний мальчик.
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По состоянию на 22 декабря потери России с начала полномасштабного вторжения пересекли отметку в 100 тыс. военных.
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