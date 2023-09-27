Над Николаевом сбили российский беспилотник
Вечером среды, 27 сентября, украинские защитники сбили российский беспилотник над Николаевом
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Информацию об сбитии также подтвердил Александр Сенкевич – мэр. Николаева. Информации о пострадавших или разрушениях по состоянию на 20:17 - нет.
"Сбили над городом беспилотник", – коротко написал Ким.
Жители города сообщили, что слышали взрыв. Отметим, что воздушную тревогу в Николаевской области не объявляли.
- В ночь на 26 сентября враг запустил "шахеды" и ракеты по Украине. Дроны попали в припортовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего ранены два человека, и инфраструктурный объект в Черкасской области. Кроме того, российская ракета атаковала Николаев.
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