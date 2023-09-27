Над Николаевом сбили российский беспилотник

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Информацию об сбитии также подтвердил Александр Сенкевич – мэр. Николаева. Информации о пострадавших или разрушениях по состоянию на 20:17 - нет.

"Сбили над городом беспилотник", – коротко написал Ким.

Жители города сообщили, что слышали взрыв. Отметим, что воздушную тревогу в Николаевской области не объявляли.