Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Над Николаевом сбили российский беспилотник

Над Николаевом сбили российский беспилотник

27 сентября, 2023 среда
20:16
Война с Россией

Вечером среды, 27 сентября, украинские защитники сбили российский беспилотник над Николаевом

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Информацию об сбитии также подтвердил Александр Сенкевич – мэр. Николаева. Информации о пострадавших или разрушениях по состоянию на 20:17 - нет.

"Сбили над городом беспилотник", – коротко написал Ким.

Жители города сообщили, что слышали взрыв. Отметим, что воздушную тревогу в Николаевской области не объявляли.

  • В ночь на 26 сентября враг запустил "шахеды" и ракеты по Украине. Дроны попали в припортовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего ранены два человека, и инфраструктурный объект в Черкасской области. Кроме того, российская ракета атаковала Николаев.
Николаев
военные силы Украины
Николаевщина
Военные новости
Виталий Ким
Читайте также:
27 сентября, 2023 среда
Взрывы прогремели в Подмосковье. Очевидцы пишут о пожаре в районе аэродрома
26 сентября, 2023 вторник
Россияне разбили паромный пункт пропуска на границе с Румынией: на момент атаки там был автобус с детьми
26 сентября, 2023 вторник
Шойгу заявил, что цели "спецоперации" можно реализовать до 2025 года
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
20:58
Рефат Чубаров
Следующий удар нужно делать по Москве: мы на это способны, - Рефат Чубаров
20:33
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На линии Купянск - Сватово - Креминная оккупанты перебазируются: ВСУ сдерживают попытку врага продвигаться. Колонка Сергея Згурца
20:23
Обновлено
"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины. Расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
20:21
Шеремет
Дело об убийстве Шеремета начали рассматривать сначала
20:12
Эксклюзив
гривна доллар
Экономист объяснил, что может повлиять на изменение курса валют
20:00
Обзор
Победные новости 581-го дня войны: командующий Тарнавский анонсировал хорошие новости из Таврии, а оккупанты готовятся к обороне в Крыму
19:19
В Ирландии изъяли рекордную партию кокаина весом более 2 тонн
18:55
Эксклюзив
Олег Синютка
"Власть хочет создать новый коррупционный котел": нардеп Синютка о ситуации с "военным" НДФЛ
18:52
РФ запустила фейк, что во Франции украинских беженцев выгнали из приюта ради африканских нелегалов
18:47
Обновлено
Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Украины
18:44
Запрет на экспорт зерна был бы знаком, что мы не хотим помогать Украине, — премьер Румынии
18:38
Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения
18:24
Замена Шуфричу: общественность требует назначить нового председателя Комитета по свободе слова
18:20
"Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук
18:18
Польская оппозиция: в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго
17:50
ЗАЭС
Россияне могут создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, – Галущенко
17:43
Министерство обороны Украины
В Минобороны рассказали, будут ли наращивать темпы мобилизации в Украине
17:41
Россияне подготовили огневые позиции на пляжах Евпатории, - партизаны
17:34
АЗК Glusco
Сеть АЗС, принадлежавшая Медведчуку, перешла в управление Укрнафты
17:23
Эксклюзив
В Харькове проводят антитеррористическую операцию: депутат райсовета рассказал детали
17:21
В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители
17:19
OPINION
Свершившиеся факты
17:17
Коллаборант, грабивший местных жителей под видом обысков, получил 13 лет заключения
17:11
Вязать сетки и делать окопные свечи: в РФ предлагают ввести в школах уроки для поддержки войны
17:02
Инфографика
Цены на коммунальные услуги
Коммунальные платежи. Объясняем, какими будут тарифы на свет, воду и газ с 1 октября
16:54
Зерновые разногласия со странами ЕС: Украина назвала условие отзыва исков в ВТО
16:53
Парламент Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
16:46
Соединенные Штаты допустили Израиль в программу безвизового режима
16:33
Минобороны получило от специмпортера "Прогресс" польские снаряды по завышенным ценам: потери могут составить $1 млрд, - Цензор.НЕТ
15:59
Институт украиноведения избрал заместителем главы Веденеева. Экс-глава УИНП Вятрович назвал назначение недопустимым
15:47
США начали работу над передачей активов РФ Украине, - спецпредставитель Байдена
15:47
Обновлено
В Армению из Нагорного Карабаха выехало более 47 тыс. беженцев
15:33
Премьер Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону по примеру своей страны
15:30
ФРГ расследует военные преступления РФ в Гостомеле, где пострадал их гражданин
15:29
Эксклюзив
"Вряд ли враг сможет добиться большего эффекта, чем в прошлом": военный эксперт Мусиенко об интенсивности ракетных атак РФ на Украину
15:26
В Броварах разоблачили судью, который требовал $4 тыс. за "правильное решение вопроса"
15:26
Эксклюзив
В ВСУ сообщили об обострении ситуации на Авдеевском направлении
15:15
Азербайджан задержал связанного с РФ миллиардера, возглавлявшего правительство непризнанного Нагорного Карабаха
15:07
Обзор
Мобилизация в октябре 2023: будет ли усилена и кого могут призвать
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV