Над Николаевом сбили российский беспилотник
13 июня над Николаевом украинские защитники сбили российский беспилотный летательный аппарат
Об этом информирует глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Сбитый над Николаевом разведывательный БПЛА", - говорится в сообщении.
В настоящее время дополнительных подробностей нет.
- 12 июня Воздушные силы вблизи Изюма Харьковской области уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, атаковавший позиции ВСУ.
- С 24 февраля Россия потеряла около 32 300 военных, 3 492 бронемашины, 1 432 танка и 585 беспилотников.
- С начала войны украинские штурмовики и бомбардировщики совершили 1100 боевых атак противника.
- ОТУ "Восток" 8 июня убили 31 оккупанта и уничтожили 2 беспилотника.
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