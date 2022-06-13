Об этом информирует глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сбитый над Николаевом разведывательный БПЛА", - говорится в сообщении.

В настоящее время дополнительных подробностей нет.

12 июня Воздушные силы вблизи Изюма Харьковской области уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, атаковавший позиции ВСУ.

С 24 февраля Россия потеряла около 32 300 военных, 3 492 бронемашины, 1 432 танка и 585 беспилотников.

С начала войны украинские штурмовики и бомбардировщики совершили 1100 боевых атак противника.

ОТУ "Восток" 8 июня убили 31 оккупанта и уничтожили 2 беспилотника.

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