Над Львовщиной ПВО сбила вражеские ракеты
В понедельник утром 31 октября силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты над Львовской областью
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", - написал он на своей фейсбук-странице.
Следует отметить, что во Львове и области тревога началась в 7:23 утра.
- 31 октября РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена.
- Россияне ударили по Харькову: поврежден объект критической инфраструктуры.
- Также кафиры атаковали объект критической инфраструктуры в Черкасской области.
- Около 08:00 31 октября враг нанес ракетные удары по Запорожью, в результате чего возможны перебои с электроснабжением.
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