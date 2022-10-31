Над Львовщиной ПВО сбила вражеские ракеты

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Над Львовщиной сбили ракеты врага. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях", - написал он на своей фейсбук-странице.

Следует отметить, что во Львове и области тревога началась в 7:23 утра.