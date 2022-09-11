Об этом сообщил председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в телеграмме

"Кременчугский район. Силы ПВО сбили вражеские ракеты. Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ", - подчеркнул он.

11 сентября над Днепропетровщиной украинская ПВО сбила вражескую ракету.

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