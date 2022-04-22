Над Кировоградщиной ПВО сбила две вражеские ракеты, – глава ОВА

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Чистый четверг в небе над Кировоградщиной завершился уничтожением украинской ПВО двух вражеских ракет", – рассказал он.

Райкович подчеркнул, что для российского агрессора не существует веками уставленных православных традиций. Кроме этого глава ОВА выразил благодарность ВСУ.

Украинская разведка выяснила, что российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века. Кроме того, установили, что в "новейших" ракетах используется навигационная система ПГИ-2М, разработанная в 1977 году.