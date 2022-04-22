Над Кировоградщиной ПВО сбила две вражеские ракеты, – глава ОВА
Над Кировоградщиной в четверг, 21 апреля, вечером украинская противовоздушная оборона уничтожила две вражеские ракеты
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Чистый четверг в небе над Кировоградщиной завершился уничтожением украинской ПВО двух вражеских ракет", – рассказал он.
Райкович подчеркнул, что для российского агрессора не существует веками уставленных православных традиций. Кроме этого глава ОВА выразил благодарность ВСУ.
- Украинская разведка выяснила, что российские крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века. Кроме того, установили, что в "новейших" ракетах используется навигационная система ПГИ-2М, разработанная в 1977 году.
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