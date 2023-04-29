Над Киевской ОВА, в Буче и Фастове подняли флаг ВМС Украины
Над Киевской ОВА, на центральной площади Фастова и возле мэрии Бучи 29 апреля подняли флаг ВМС Украины
Об этом сообщила Киевская ОВА в телеграме .
"В составе Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины наши воды защищают патрульный катер "Фастов" и малый бронированный артиллерийский катер "Буча". Именно поэтому сегодня, 29 апреля, Военно-Морское Знамя Вооруженных Сил Украины подняли над зданием Киевской ОВА, на центральной площади Фастова и возле мэрии в Буче", - говорится в сообщении.
Впервые сине-желтые флаги подняли 29 апреля 1918 года на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости. Это событие подтвердило подчинение флота и принадлежность судов к Украинской Народной Республике.
"Сегодня под этим флагом, как и 105 лет назад, Военно-Морские силы отстаивают нашу независимость, наше украинское море", – отметили в ОВА.
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