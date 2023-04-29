Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Над Киевской ОВА, в Буче и Фастове подняли флаг ВМС Украины

Над Киевской ОВА, в Буче и Фастове подняли флаг ВМС Украины

29 апреля, 2023 суббота
16:22
Общество

Над Киевской ОВА, на центральной площади Фастова и возле мэрии Бучи 29 апреля подняли флаг ВМС Украины

Об этом сообщила Киевская ОВА в телеграме .

"В составе Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины наши воды защищают патрульный катер "Фастов" и малый бронированный артиллерийский катер "Буча". Именно поэтому сегодня, 29 апреля, Военно-Морское Знамя Вооруженных Сил Украины подняли над зданием Киевской ОВА, на центральной площади Фастова и возле мэрии в Буче", - говорится в сообщении.

Впервые сине-желтые флаги подняли 29 апреля 1918 года на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости. Это событие подтвердило подчинение флота и принадлежность судов к Украинской Народной Республике.

"Сегодня под этим флагом, как и 105 лет назад, Военно-Морские силы отстаивают нашу независимость, наше украинское море", – отметили в ОВА.

Новости
Украина
Киевщина
Буча
Читайте также:
Роман Червінський
27 апреля, 2023 четверг
Арьев о "деле Червинского": предателя, сдавшего координаты аэродрома, уже осудили на 14,5 лет
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
28 апреля, 2023 пятница
Китай заявил, что воспримет визит японских чиновников на Тайвань как пересечение "красной линии"
Дмитро Разумков
27 апреля, 2023 четверг
Министерство финансов не знает, были ли заложены в бюджет средства на выплаты военным, - нардеп Разумков
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 апреля
18:09
OPINION
Когда выборы превращают в футбольный матч
17:25
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 23-го тура
17:01
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Металлист", а "Шахтер" – "Колос". Расписание и результаты всех матчей 23-го тура
17:00
Светлана Тихановская
"Мест в самолете не хватит на всех". Тихановская обратилась к силовикам Лукашенко
16:59
В Умани на месте ракетного удара завершили поисковую операцию: два человека считаются пропавшими
16:57
Украинец Ковтун завоевал золото и бронзу Кубка мира по спортивной гимнастике
16:51
Эксклюзив
Позиция Китая в войне не пророссийская, а антиамериканская, - китаевед Голод
16:49
В Польше канадские инструкторы обучают ВСУ минной безопасности
16:25
Медведев призвал разорвать дипломатические отношения РФ с Польшей
16:20
В Украину прибыла делегация США для подписания важного инвестиционного соглашения: подробности
16:03
OPINION
На пути в НАТО – гарантии ядерных государств
15:50
Путин – террорист, который не держит слово, - Зеленский
15:38
У платежной системы Приватбанка произошел сбой
15:37
Ольга Харлан
Украинка Харлан завоевала медаль Гран-при на старте отбора на Олимпиаду-2024
15:36
Эксклюзив
В Посад-Покровском на Херсонщине электричества нет больше года
15:33
Эксклюзив
ВСУ
Контрнаступление ВСУ может начаться во время ротации врага, - военный аналитик Гетьман
15:08
хакер
Хакеры атакуют госорганы Украины под видом обновления операционной системы
14:38
В Украине за сутки обезвредили 408 взрывоопасных предметов
14:27
Российские оккупанты планируют запустить паромы из Крыма для вывоза людей и техники, - Чубаров
14:21
На юге и востоке Украины ВСУ уничтожили три российских дрона
14:16
"Слава Украине. Героям Слава": в Киеве создали мурал с изображением Александра Мациевского
14:00
"Божья кара за Умань": в ГУР раскрыли подробности взрывов на нефтебазе в Севастополе
14:00
OPINION
Несколько тезисов о незамеченном визите Кулебы в Ирак
13:50
В оккупированной Луганской области гражданским отказывают в медикаментах
13:37
Медведев рассказал, какими будут "акты возмездия" РФ за попытку Украины вернуть Крым
13:30
Россия построила современный информационный фашизм, - Зеленский
13:06
В Варшаве полиция выселяет школу при посольстве РФ, - росСМИ
12:53
Украина передала Польше и ЕС ноты из-за ограничений на экспорт агропродукции
12:40
Обновлено
РФ обстреляла ракетами Украину: в Умани из-за попадания в многоэтажку 23 погибших, среди них - 5 детей, а в Днепре погибла женщина и 2-летний ребенок
12:35
Работали за рубли. СБУ задержала 6 организаторов псевдореферндумов в Луганской области и на Херсонщине
12:30
Зеленский рассказал, от чего будет зависеть успех контрнаступления Украины
12:27
Если россияне победят Украину, высок риск, что будет Третья мировая война, - Зеленский
12:20
РФ за сутки нанесла 56 ударов по Запорожской области: есть разрушения
12:06
OPINION
Жизнь российской оппозиции усложняет ее же имперскость
11:58
В Донецкой области враг обстрелял дома, предприятия, автобазу, убил одного человека, ранил еще шестерых
11:37
В еще одной области РФ отменили парад на 9 мая
11:28
Эксклюзив
Компания из США бесплатно заменит стеклопакеты в разрушенных домах Умани после удара РФ
11:13
Алина Марущак
Украинскую чемпионку мира поймали на допинге
11:11
РФ 33 раза в сутки обстреляла Херсонщину: один человек погиб, еще шестеро получили ранения
10:51
Эксклюзив
Украина будет деоккупировать территории и без F-16, но такой подход будет стоить человеческих жизней, - генерал Романенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV