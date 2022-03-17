Над Киевщиной уничтожили российский самолет и еще один – подбили
В небе над Киевской областью ночью 17 марта был уничтожен российский самолет Су-25, еще один – подбит.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Только что в небе над Киевщиной был уничтожен Су-25 и подбит Су-35 противника. Всего за сутки минус более 10 воздушных целей РФ", – говорится в сообщении.
- Напомним, сегодня, 16 марта, противовоздушная оборона уничтожила три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один неопознанный самолет, два вертолета и один БПЛА.
- Добавим, по состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
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