Над Киевщиной уничтожили российский самолет и еще один – подбили

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Только что в небе над Киевщиной был уничтожен Су-25 и подбит Су-35 противника. Всего за сутки минус более 10 воздушных целей РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 16 марта, противовоздушная оборона уничтожила три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один неопознанный самолет, два вертолета и один БПЛА.

Добавим, по состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.