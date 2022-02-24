Над Киевом зафиксировали воздушную угрозу, в случае включения сирен необходимо срочно проследовать в укрытие, - КГГА
В КГГА предупредили киевлян о воздушной угрозе городу. В случае включения сирен жителей города призывают срочно последовать в укрытие гражданской защиты
Об этом сообщает КГГА.
"Внимание! Зафиксирована воздушная угроза! В случае включения сирен просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении.
Карты укрытий .
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил , что Украину атаковал агрессор, городские власти столицы продолжают обеспечивать функционирование города.
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