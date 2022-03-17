На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. В доме разрушена квартира на 16-м этаже. В 5:49 возгорание на площади 20 кв. м ликвидировано.

Спасатели проводят эвакуацию людей со всех этажей выше 11-го. По предварительной информации, погиб 1 человек, а еще 3 получили ранения. 30 человек были эвакуированы.





На месте задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава. Проводятся аварийно-спасательные работы по разбору конструкций и поиску людей.



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