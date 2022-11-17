Над Киевом сбили две крылатые ракеты
Утром 17 ноября над столицей Украины ПВО сбила две ракеты
Об этом сообщили в Киевской ОВО.
"Предварительно над Киевом сбиты 2 крылатые ракеты", - говорится в сообщении.
Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется.
- По состоянию на 09:10, 17 ноября в Украине была объявлена воздушная тревога во всех областях, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области, а также враждебное попадание по инфраструктуре Одесщины.
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