Над Хмельнитчиной силы ПВО сбили вражескую ракету, обломки упали в поле

Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

"По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений сооружений нет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет, идет поиск места падения обломков сбитой ракеты.

Сегодня, 14 июня, во время воздушной тревоги силы ПВО сбили ракеты над Тернопольской и Львовской областями.

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