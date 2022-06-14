Над Хмельнитчиной силы ПВО сбили вражескую ракету, обломки упали в поле
Во время воздушной тревоги 14 июня над Хмельницкой областью сбили ракету
Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.
"По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений сооружений нет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет, идет поиск места падения обломков сбитой ракеты.
- Сегодня, 14 июня, во время воздушной тревоги силы ПВО сбили ракеты над Тернопольской и Львовской областями.
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