Над Херсонщиной украинские военные сбили два российских вертолета, один пилот выжил

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины, передает Еспресо.TV.



"Два москальских вертолета сбили над Скадовским районом Херсонской области", - говорится в сообщении.



Один из пилотов выжил, его везут в больницу.

Напомним, украинские военные освободили два населенных пункта в Черниговской области.