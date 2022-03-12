Над Херсонщиной украинские военные сбили два российских вертолета, один пилот выжил
Военные Вооруженных Сил Украины сбили над Херсонской областью два вертолета российских оккупантов. Один из пилотов выжил
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины, передает Еспресо.TV.
"Два москальских вертолета сбили над Скадовским районом Херсонской области", - говорится в сообщении.
Один из пилотов выжил, его везут в больницу.
- Напомним, украинские военные освободили два населенных пункта в Черниговской области.
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