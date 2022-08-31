Над Херсонщиной сбит российский беспилотник "Форпост"
Вечером, 30 августа, украинские защитники сбили над Херсонской областью российский беспилотник "Форпост"
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Зенитно-ракетное подразделение сбило беспилотник около 22:00.
"Около 22:00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитно-ракетным подразделением воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост", - сообщил Братчук.
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