Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Зенитно-ракетное подразделение сбило беспилотник около 22:00.

"Около 22:00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитно-ракетным подразделением воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост", - сообщил Братчук.

30 августа в администрации США рассказали , что предоставленное Украине оружие предназначено для контрнаступления на Юге.

30 августа начался новый этап контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Оккупанты стянули к границам Украины около 400 самолетов и 350 вертолетов, готовя, вероятно, новую тактику прорывов вглубь украинского воздушного пространства.

С утра 30 августа в Херсоне раздавались новые взрывы , а в области объявили воздушную тревогу.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о тяжелых боях на Херсонщине и призвал активнее помогать ВСУ дронами и автомобилями.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич попросил жителей Херсонщины соблюдать правила безопасности и соблюдать информационную тишину о действиях Вооруженных Сил Украины.

Во временно оккупированном Бериславе Херсонской области, 30 августа, начали взрываться склады боеприпасов российских оккупантов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb