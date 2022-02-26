Над Херсоном флаг Украины, - мэр

Об этом он сообщил в Facebook.



"Над Херсоном украинский флаг. Город работает и живет. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем немного даже убирать город", - написал Колихаев.



Мэр добавил, что решается вопрос с продовольствием.



"Следите за обновлением информации на официальном сайте горсовета. Водоснабжение в обычном режиме", - отметил он.



Мэр опроверг информацию, что вода поставляется только в отдельные часы.



"Все аварии пытаемся устранять оперативно. Вчера в бомбоубежищах Херсона родились два здоровых мальчишки. Наши медики были готовы и все прошло успешно – и для мам, и новых херсонцев", - подытожил Колыхаев.

