Над Херсоном флаг Украины, - мэр
Городской глава Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что город под контролем украинской армии
Об этом он сообщил в Facebook.
"Над Херсоном украинский флаг. Город работает и живет. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем немного даже убирать город", - написал Колихаев.
Мэр добавил, что решается вопрос с продовольствием.
"Следите за обновлением информации на официальном сайте горсовета. Водоснабжение в обычном режиме", - отметил он.
Мэр опроверг информацию, что вода поставляется только в отдельные часы.
"Все аварии пытаемся устранять оперативно. Вчера в бомбоубежищах Херсона родились два здоровых мальчишки. Наши медики были готовы и все прошло успешно – и для мам, и новых херсонцев", - подытожил Колыхаев.
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