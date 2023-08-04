Над Харьковщиной зафиксировали БПЛА неустановленного типа
В ночь с 3 на 4 августа российские террористы запустили БПЛА неустановленного типа
Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.
"Наблюдается БПЛА неустановленного типа на юге Харьковщины. Движется в сторону областного центра региона. Направление может меняться. Следите за сообщениями", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась с 2:25 до 2:38.
- В ночь с 1 на 2 августа российские террористы запустили ударные БПЛА "шахеды" для обстрела Украины. Есть повреждения в Киеве и в Одесской области.
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