Над Харьковщиной зафиксировали БПЛА неустановленного типа

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

"Наблюдается БПЛА неустановленного типа на юге Харьковщины. Движется в сторону областного центра региона. Направление может меняться. Следите за сообщениями", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась с 2:25 до 2:38.