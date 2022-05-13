Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



Боец отметил, что наблюдается большая концентрация вражеского войска, но активных наступательных действий в Харьковской области не происходит.



"Вчера были замечены два передовых вертолета Ка-52 российской армии, один из которых был уничтожен нашими бойцами. Продолжаются обстрелы города Барвенково кассетными снарядами и системами залпового огня "Град". Враг в основном проводит разведывательные действия и одиночные танковые атаки, проходят минометные дуэли между врагом и нашей армией. Украинские подразделения закрепляются на позициях, обустраиваются командно-наблюдательные пункты с целью дальнейших наступательных действий на Изюмском направлении", - рассказал Андрийко.



Он добавил, что на Харьковском направлении украинские бойцы постепенно увольняют метр за метром, село за селом, и скоро выйдут на границы Украинского государства.

11 мая россияне обстреляли ракетами Лозовскую общину Харьковщины. Также кафиры нанесли ракетный удар по Дергачам на Харьковщине.

12 мая депутат Харьковского горсовета Андрей Иванов сообщил , что на отдельных участках фронта в Харьковской области ВСУ почти вышли к границе с Россией.

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