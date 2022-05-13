Над Харьковщиной 12 мая были замечены два вражеских вертолета Ка-52, один из них уничтожен, - боец "Легиона Свободы" Андрийко
Боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко рассказал об укреплении ВСУ на Харьковщине, но враг продолжает обстреливать украинские позиции и проводить разведывательные действия
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
Боец отметил, что наблюдается большая концентрация вражеского войска, но активных наступательных действий в Харьковской области не происходит.
"Вчера были замечены два передовых вертолета Ка-52 российской армии, один из которых был уничтожен нашими бойцами. Продолжаются обстрелы города Барвенково кассетными снарядами и системами залпового огня "Град". Враг в основном проводит разведывательные действия и одиночные танковые атаки, проходят минометные дуэли между врагом и нашей армией. Украинские подразделения закрепляются на позициях, обустраиваются командно-наблюдательные пункты с целью дальнейших наступательных действий на Изюмском направлении", - рассказал Андрийко.
Он добавил, что на Харьковском направлении украинские бойцы постепенно увольняют метр за метром, село за селом, и скоро выйдут на границы Украинского государства.
- 11 мая россияне обстреляли ракетами Лозовскую общину Харьковщины. Также кафиры нанесли ракетный удар по Дергачам на Харьковщине.
- 12 мая депутат Харьковского горсовета Андрей Иванов сообщил , что на отдельных участках фронта в Харьковской области ВСУ почти вышли к границе с Россией.
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