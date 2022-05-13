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Главная война с Россией Над Харьковщиной 12 мая были замечены два вражеских вертолета Ка-52, один из них уничтожен, - боец "Легиона Свободы" Андрийко
Эксклюзив

Над Харьковщиной 12 мая были замечены два вражеских вертолета Ка-52, один из них уничтожен, - боец "Легиона Свободы" Андрийко

13 мая, 2022 пятница
08:49
война с Россией

Боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко рассказал об укреплении ВСУ на Харьковщине, но враг продолжает обстреливать украинские позиции и проводить разведывательные действия

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

Боец отметил, что наблюдается большая концентрация вражеского войска, но активных наступательных действий в Харьковской области не происходит.

"Вчера были замечены два передовых вертолета Ка-52 российской армии, один из которых был уничтожен нашими бойцами. Продолжаются обстрелы города Барвенково кассетными снарядами и системами залпового огня "Град". Враг в основном проводит разведывательные действия и одиночные танковые атаки, проходят минометные дуэли между врагом и нашей армией. Украинские подразделения закрепляются на позициях, обустраиваются командно-наблюдательные пункты с целью дальнейших наступательных действий на Изюмском направлении", - рассказал Андрийко.

Он добавил, что на Харьковском направлении украинские бойцы постепенно увольняют метр за метром, село за селом, и скоро выйдут на границы Украинского государства.

  • 11 мая россияне обстреляли ракетами Лозовскую общину Харьковщины. Также кафиры нанесли ракетный удар по Дергачам на Харьковщине.
  • 12 мая депутат Харьковского горсовета Андрей Иванов сообщил , что на отдельных участках фронта в Харьковской области ВСУ почти вышли к границе с Россией.

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Легион Свободы
Харковщина
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