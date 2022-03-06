Над Харьковом сбили российский истребитель

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.



"Над Харьковом ПВО ВСУ уничтожили вражеский истребитель", - говорится в сообщении.



Общественное распространение информации Штаб обороны Харьковщины.



"Приблизительно в 18.15 подразделением Национальной гвардии Украины по переносному зенитно-ракетному комплексу был сбит вражеский истребитель в районе ХАЗ. Пилот вражеской машины катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей", - заявили в штабе.

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