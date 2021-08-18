"Над городом летают боевые самолеты, а волосы становятся дыбом": соцсети о репетиции парада ко Дню Независимости

Еспресо.TV предлагает ознакомиться с реакцией общества на репетицию парада ко Дню Независимости Украины 18 августа.

Как известно, по улицам столицы парадным шагом прошли представители различных армейских подразделений. Среди них впервые участниками парада стали военные кинологи, которые шагали в сопровождении служебных собак.

Также по главной улице столицы проехали колонны тяжелой бронетехники.

А в разных местах Киева также заметили самолеты.



"Люблю парад и еще больше люблю репетицию парада. В эти дни особое ощущение безопасности и гордости. Дым и загрязненный воздух в центре - конечно минус. И большой. Но верю, что экологизация наступит и в оборонном секторе. Кстати, этому очень поспособствует вступление в НАТО. В Организации активно обсуждается вопрос декарбонизации техники и оружия, и ВПК стран-членов Альянса ".





"Многие истерят по поводу перекрытого центра из-за репетиции парада ко Дню Независимости. Дорогие мои, по Киеву и так невозможно передвигаться - разве что под землей. Выдохните, порадуйтесь хорошей погоде, поздравьте защитников".







"Крещатик перекрыт. Репетиция к параду. Над городом летают боевые самолеты. "На Москву!" - шутят киевляне. А у меня волосы встают дыбом".







"И помните, есть только два варианта. Или по Крещатику будет маршировать украинская армия, или армия оккупантов. Я - за первый вариант".



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