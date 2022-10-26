Над Днепропетровщиной зенитчики уничтожили воздушную цель - ОК "Восток"
Вечером во время воздушной тревоги над Днепропетровской областью была уничтожена вражеская воздушная цель. Предварительно – ракета Х-59
Об этом сообщил и в Воздушном командовании "Восток".
"На Днепропетровщине зенитное ракетное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно авиационную управляемую ракету Х-59 Держим строй", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога на Днепропетровщине вечером 26 октября была объявлена в 21:30, длилась она час и 37 минут – до 23:08.
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