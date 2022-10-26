Об этом сообщил и в Воздушном командовании "Восток".

"На Днепропетровщине зенитное ракетное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно авиационную управляемую ракету Х-59 Держим строй", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога на Днепропетровщине вечером 26 октября была объявлена в 21:30, длилась она час и 37 минут – до 23:08.

Около 17 часов 26 октября украинская ПВО сбила российский вертолет Ка-52 над Херсонской областью

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