Над Днепропетровщиной зафиксировали вражеские "шахеды", работает ПВО, - глава облсовета Лукашук
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщает о вражеских "шахедах" над областью и работе ПВО
Об этом Николай Лукашук сообщил в телеграме .
"Снова "мопеды". Стражи неба – на защите. Будьте осмотрительны, берегите себя", - рассказал он.
СМИ сообщают, что до этого в Днепре слышались звуки взрывов и звучала воздушная тревога.
- В ночь на 11 февраля россияне из дронов атаковали Украину: в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровщины есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры.
- За день 11 февраля российские террористы трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.
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