Об этом Николай Лукашук сообщил в телеграме .

"Снова "мопеды". Стражи неба – на защите. Будьте осмотрительны, берегите себя", - рассказал он.

СМИ сообщают, что до этого в Днепре слышались звуки взрывов и звучала воздушная тревога.