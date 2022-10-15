Над Днепропетровщиной ВСУ ночью уничтожили 5 иранских дронов Shahed
В небе над Криворожским и Никопольским районами Днепропетровщины около 00:00 15 октября ВСУ сбили 5 иранских дронов-камикадзе Shahed
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. Три над Криворожским районом, два - над Никопольским", - написал он.
- 14 октября, по данным Генштаба ВСУ, по Очакову Николаевской области и Днепропетровщине россияне били иранскими ударными беспилотниками. Шесть из девяти сбило ПВО ВСУ.
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