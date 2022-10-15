Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. Три над Криворожским районом, два - над Никопольским", - написал он.

14 октября, по данным Генштаба ВСУ, по Очакову Николаевской области и Днепропетровщине россияне били иранскими ударными беспилотниками. Шесть из девяти сбило ПВО ВСУ.

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