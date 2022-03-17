Над Днепропетровщиной украинские военные уничтожили два российских самолета
ПВО Воздушных Сил ВСУ сбила два российских самолета в небе над Днепропетровщиной
Об этом заявило Воздушное командование "Восток" .
"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью (на 17 марта, - ред.) над Днепропетровщиной средствами ПВО Воздушных Сил уничтожены два вражеских самолета", - говорится в сообщении.
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