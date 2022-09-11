Над Днепропетровщиной украинская ПВО сбила вражескую ракету
Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Днепропетровщина. 11 сентября. 12:11. У нас день продолжается хорошими новостями… Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Спасибо нашей ПВО!" - говорится в сообщении.
- Напомним, на Уманщине сработала ПВО, обломки сбитого объекта повредили дом
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное