Над Днепропетровщиной украинская ПВО сбила вражескую ракету

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. 11 сентября. 12:11. У нас день продолжается хорошими новостями… Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Спасибо нашей ПВО!" - говорится в сообщении.

Напомним, на Уманщине сработала ПВО, обломки сбитого объекта повредили дом

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