Над Днепропетровщиной украинская ПВО сбила два вражеских беспилотника

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восход".

"На Днепропетровщине работало ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Держим строй и сохраняем спокойствие!" – указано в сообщении.

Военные отметили запрет публиковать фото или видео вылетов или попадание ракет с привязкой к местности, поскольку такие публикации демаскируют системы противовоздушной обороны.

"Напоминаем: противовоздушная оборона эффективна, когда враг о ней не знает и не имеет представления, откуда прилетает", - подчеркнули в воздушном командовании "Восток".

Воздушную тревогу на Днепропетровщине с начала суток, 23 сентября объявляли четыре раза: с 00:11 до 00:20, с 10:09 до 10:34, с 16:19 до 16:47 и с 17:30 до 17:48. Информацию о сбитых вражеских беспилотниках обнародовали через несколько минут после завершения последней из тревог.

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