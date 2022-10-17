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Над Днепропетровщиной сбили три российские ракеты

17 октября, 2022 понедельник
07:55
война с Россией ПВО

Ночью, 17 октября, над Днепропетровщиной силы противовоздушной обороны сбили три российские крылатые ракеты

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем телеграмме .

Резниченко отметил, что ракеты уничтожили военные из воздушного командования "Восток". Две были сбиты над Криворожским районом, одна – над Никопольским.

Сообщается, что одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры, начался пожар, на месте прилета работают соответствующие службы.

Глава ОГА также написал, что оккупанты накрыли Никопольский район огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 вражеских снарядов.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах повреждены дома. Предварительно люди не пострадали.

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