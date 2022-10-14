Над Днепропетровщиной ПВО сбило четыре дрона-камикадзе, впрочем оккупантам удалось обстрелять область, есть пострадавший
В ночь с 13 на 14 октября ВСУ над Днепропетровщиной сбили четыре дрона-камикадзе. Врагу несмотря на это удалось нанести удары по области, есть пострадавший
Об этом информирует глава Днепропетровска ОВА Валентин Резниченко.
"Наши защитники из воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе", - написал Везниченко.
Российские оккупанты не прекращают обстреливать области.
"Россияне всю ночь атаковали область из разного оружия. Никопольский район российские оккупационные войска испытывали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами", - добавляет глава ОВА.
Также в Синельниковском районе рашисты обстреляли Межевскую общину. Изуродованы промышленное предприятие и дома мирного населения. В результате ранен 51-летний мужчина, его госпитализировали.
В Мировской, Красногригоровской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач. Некоторые населённые пункты остались без электричества.
- В ночь на 12 октября россияне свыше 100 снарядов уготовили по Никопольскому району, ранили ребенка, двух женщин, повредили дома, детсады, школу.
- 12 октября в Каменском районе Днепропетровщины россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру, повлекшие сильный пожар и разрушение.
- В Никопольском районе Днепропетровщины в ночь на 13 октября россияне тяжело ранили мужчину, повредили дома, больницу, детсад, музей и газопроводы.
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