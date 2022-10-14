Над Днепропетровщиной ПВО сбило четыре дрона-камикадзе, впрочем оккупантам удалось обстрелять область, есть пострадавший

Об этом информирует глава Днепропетровска ОВА Валентин Резниченко.



"Наши защитники из воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе", - написал Везниченко.

Российские оккупанты не прекращают обстреливать области.

"Россияне всю ночь атаковали область из разного оружия. Никопольский район российские оккупационные войска испытывали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами", - добавляет глава ОВА.

Также в Синельниковском районе рашисты обстреляли Межевскую общину. Изуродованы промышленное предприятие и дома мирного населения. В результате ранен 51-летний мужчина, его госпитализировали.

В Мировской, Красногригоровской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач. Некоторые населённые пункты остались без электричества.