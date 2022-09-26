Над Днепропетровщиной ПВО сбила российскую ракету
26 сентября противовоздушная оборона ВСУ сбила над Днепропетровщиной ракету армии РФ
Об этом информирует в телеграмме председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Крутая новость от наших военных. Защитники из нашей ПВО сбили над областью вражескую ракету", - написал Резниченко.
26 сентября в Днепропетровской области было по меньшей мере три сигнала воздушной тревоги. Последняя началась в 15.26 и закончилась в 15.52.
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