Об этом информирует в телеграмме председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Крутая новость от наших военных. Защитники из нашей ПВО сбили над областью вражескую ракету", - написал Резниченко.

26 сентября в Днепропетровской области было по меньшей мере три сигнала воздушной тревоги. Последняя началась в 15.26 и закончилась в 15.52.