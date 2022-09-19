Об этом сообщает в фейсбуке Воздушное командование "Восток" .

"Около 14 часов в Каменском районе Днепропетровщины расчетом подразделения воздушного командования "Восток" сбит вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.

18 сентября сообщали, что в Никопольском районе россияне ранили трех человек , обстреляли частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки, рынок, здание РГА, детсад, школу, стадион, магазины.

Также 18 сентября россияне выпустили по Днепропетровщине более 60 снарядов, два гражданских погибли, трое пострадали.

Войска РФ из "градов" обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Более 40 снарядов прилетели по общинам.

19 сентября кафиры обстреляли Днепропетровскую область. В результате ранена женщина, которая в этот момент ехала на велосипеде.

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