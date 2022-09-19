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Над Днепропетровщиной ПВО сбил российский беспилотник

19 сентября, 2022 понедельник
14:40
война с Россией

19 сентября силы Противовоздушной обороны ВСУ сбили БПЛА российской армии

Об этом сообщает в фейсбуке Воздушное командование "Восток" .

"Около 14 часов в Каменском районе Днепропетровщины расчетом подразделения воздушного командования "Восток" сбит вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.

  • 18 сентября сообщали, что в Никопольском районе россияне ранили трех человек , обстреляли частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственные постройки, рынок, здание РГА, детсад, школу, стадион, магазины.
  • Также 18 сентября россияне выпустили по Днепропетровщине более 60 снарядов, два гражданских погибли, трое пострадали.
  • Войска РФ из "градов" обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Более 40 снарядов прилетели по общинам.
  • 19 сентября кафиры обстреляли Днепропетровскую область. В результате ранена женщина, которая в этот момент ехала на велосипеде.

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военные силы Украины
Днепропетровщина
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