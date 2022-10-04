Над деоккупированным Лиманом официально подняли украинский флаг

Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

"Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах", - написал Кириленко.

Сегодня, 4 октября, над деоккупированным Лиманом подняли украинское знамя.

"Благодарю наши Вооруженные силы за то, что очищают от врага наши украинские земли. Оккупанты оставляют по себе руины. Но главное - это наша земля. Все отстроим заново", - подчеркнул глава области.

Кириленко сообщает, что в регионе начинают налаживать логистику, ввоз гуманитарной помощи и выдачу пенсий. Впрочем, тем, кто эвакуировался возвращаться в освобожденные территории еще рано.

"Продолжается масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет крайне тяжело. Война еще совсем близко. Все вернемся, и все вернемся - всему свое время", - добавил Кириленко.