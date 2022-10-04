Над деоккупированным Лиманом официально подняли украинский флаг
4 октября над освобожденным Лиманом официально подняли флаг Украины
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
"Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский передал от военных в Донецкую областную военную администрацию полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в освобожденных населенных пунктах", - написал Кириленко.
Сегодня, 4 октября, над деоккупированным Лиманом подняли украинское знамя.
"Благодарю наши Вооруженные силы за то, что очищают от врага наши украинские земли. Оккупанты оставляют по себе руины. Но главное - это наша земля. Все отстроим заново", - подчеркнул глава области.
Кириленко сообщает, что в регионе начинают налаживать логистику, ввоз гуманитарной помощи и выдачу пенсий. Впрочем, тем, кто эвакуировался возвращаться в освобожденные территории еще рано.
"Продолжается масштабная работа по разминированию, впереди непростая зима, пережить которую будет крайне тяжело. Война еще совсем близко. Все вернемся, и все вернемся - всему свое время", - добавил Кириленко.
- 1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана.
- Позже украинские военные показали, как подняли флаг Украины на въезде в Лиман.
- В Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ вошли в Лиман .
- После этого министерство обороны России признало , что российские каоккупанты отступили из Лимана.
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября 2022 года сообщил, что город Лиман на Донетчине был полностью зачищен от оккупантов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана Донецкой области.
- Российские оккупанты во время деоккупации бежали из Лимана в город Счастье.
- Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук отметил , что возобновление контроля над Лиманом является стратегически важным для дальнейших действий ВСУ.
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