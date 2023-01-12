Над Черным морем, вблизи Одесщины, украинская ПВО сбила беспилотник врага
В ночь с 11 на 12 января силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали российский разведывательный беспилотный летательный аппарат вблизи Одесщины над Черным морем
Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров .
"Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку юга страны, привлекая беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня", – пишет Назаров.
Сообщается, что ночью 11 января средствами ПВО уничтожен дрон РФ над Черным морем на подлете в Одесскую область.
- Также 11 января украинская ПВО ликвидировала российский беспилотник над Черным морем.
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