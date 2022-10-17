Над Черным морем вблизи Одесчины ПВО сбила вражеский беспилотник
Днем, 17 октября, противовоздушная оборона сбила российский беспилотник над Черным морем близ Одесчины
Об этом информирует спикер Одесской ОВА Сергей Братчук .
"Направленный по Одесчине вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами противовоздушной обороны над морем", - написал Братчук.
- Напомним, в ночь на 17 октября украинские Воздушные Силы сбили 26 дронов на Юге.
- 17 октября Россия запустила 28 дронов-камикадзе в сторону Киева. В небе центральных регионов страны ВСУ сбили 11 беспилотников. Некоторые из иранских "шахидов" попали в объекты энергетической инфраструктуры, а также в жилой дом в одном из районов столицы - погибли 4 человека, в том числе беременная женщина.
- В Минреинтеграции рассказали, как украинцам уберечься от боевых беспилотников.
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