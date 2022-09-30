Над Черным морем сбит российский беспилотник
Вечером, 30 сентября, украинские защитники сбили российский беспилотник над Черным морем
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Одесчина. Минус враждебен БпЛА. Спасибо ПВО", - написал Братчук.
Информацию также подтвердили в ОК "Юг". Над Черным морем был сбит "Орлан-10".
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