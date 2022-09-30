Над Черным морем сбит российский беспилотник

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесчина. Минус враждебен БпЛА. Спасибо ПВО", - написал Братчук.

Информацию также подтвердили в ОК "Юг". Над Черным морем был сбит "Орлан-10".

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